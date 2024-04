A Staranzano torna la seconda edizione del Festival dell’Acqua

Appuntamento dal 16 al 19 maggio con il Festival dell’Acqua.

L’acqua, risorsa non illimitata, costituisce un bene della collettività, un diritto umano universale. E come tale va protetta. È questo il leit motiv, la linea guida del Festival dell’Acqua di Staranzano, manifestazione di divulgazione scientifica unica nel suo genere, multidisciplinare, che torna per la seconda edizione, a Staranzano e in altri Comuni dell’Isontino, dal 16 al 19 maggio.

Accolto da un territorio che ha con l’acqua un rapporto del tutto speciale, dove si incontrano l’acqua salata del Mare Adriatico, quella dolce della foce dell’Isonzo e l’acqua salmastra delle zone umide, il Festival di Staranzano declina le diverse e attualissime tematiche legate all’acqua attraverso linguaggi differenti, in grado di raggiungere un pubblico ampio e diversificato, con particolare attenzione per le nuove generazioni.

Nel segno, infatti, dell’artscience – metodologia di ricerca e modalità comunicativa che prevede l’interazione fra scienza e arte – nel programma del Festival si alternano talk e performance, percorsi di ricerca ed eventi espositivi, laboratori e altre esperienze. Ad animarli sono prestigiose personalità della divulgazione scientifica, giovani ricercatori (a partire dai tanti studenti coinvolti) e artisti dello spettacolo dal vivo, tutti al servizio della stessa, urgente, missione: stimolare una rinnovata consapevolezza su questo bene dell’umanità in via di rarefazione e favorire comportamenti sostenibili e virtuosi. Un’occasione di confronto, quindi, fra persone di provenienza e formazione diverse. Una preziosa opportunità di riflessione e progettazione condivise.

Il programma.

GIOVEDÌ 16 MAGGIO



Ore 15.00, Sala Delbianco

La fattoria de Dottori degli Alberoni sulla Quarantia

Storia e trasformazione di un insediamento rurale

Incontro con Isabella Braida, Monica Sclaunich, Haseena Barbana, Maja Valencic e gli studenti dell’ISIS BEM di Staranzano e della STŠ – Scuola superiore tecnica di Koper

A cura di School of Peace FVG



Ore 16.30, Sala Delbianco

A/traversar l’acqua. L’Isonzo fra confine e collegamento in età contemporanea

Incontro con Sergio Zilli, geografo (Università di Trieste), Giorgio Brandolin ed Edino Valcovich (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia)

Conduce Roberto Covaz

In collaborazione con il CCM Consorzio Culturale del Monfalconese – Ecomuseo Territori



Ore 18.00, Sala Delbianco

Acqua: un impegno civile

Incontro con Giulio Boccaletti, Direttore Scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Introduce Stefano Minin (Coop Alleanza 3.0), conduce Elisabetta Tola (giornalista scientifica, Radio3 Scienza)



Ore 19.30, Sala Delbianco

New Plastics Economy

Incontro con Matteo Vinci (OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia

e Geofisica Sperimentale), Enzo Suma, guida naturalistica e fondatore del progetto Archeoplastica, Giuliano Sponton, Direttore Generale di ISA Isontina Ambiente



Ore 21.00, Palazzo Municipale

Inaugurazione della mostra Risorgiva – Ecosistemi in estinzione

Laboratori artscience al biotopo Schiavetti

Un progetto realizzato con gli studenti dell’ISIS BEM di Staranzano, in collaborazione con Liminal Research ETS

Intervengono Francesco Scarel, curatore del progetto ed Elisabetta Tola (giornalista scientifica, Radio3 Scienza)

A seguire DJSet a cura di Dobialab



VENERDÌ 17 MAGGIO

Mattina, Auditorium dell’I.C. Dante Alighieri

I colori dell’acqua

Spettacolo per la scuola dell’infanzia Di Roberto Frabetti

Con Giada Ciccolini e Sara Lanzi

La Baracca – Testoni Ragazzi



Ore 15.00, Sala Delbianco

Timavo Natisone Isonzo. Fiumi, uomini e confini

Incontro con la scrittrice Cristina Noacco



Ore 16.30, Sala Delbianco

Costruire Contratti di Fiume. Riflessioni, percorsi, pratiche

Incontro con Anna Brusarosco e Francesco Visentin, geografi

(Università di Udine)

Conduce Matteo Femia



Ore 18.00, Sala Delbianco

L’acqua e la sostenibilità

Incontro con Tullio Montagnoli, Amministratore Delegato A2A Ciclo Idrico



Ore 19.30, Sala Delbianco

L’uomo come microcosmo – Lo specchio dell’Universo nello stupore della meraviglia

Incontro con lo storico Angelo Floramo dedicato al “Cantico delle Creature”



Ore 21.00, Sala Delbianco

MARINA SENESI

Porto a porto – Ricognizione sottoMarina di un paese sbilenco

Di e con Marina Senesi

In collaborazione con “ARS. Arti, relazioni, scienze”, rassegna promossa dal Comune di Gradisca d’Isonzo con il contributo della Regione FVG



SABATO 18 MAGGIO

Ore 9.00 / 9.30 / 10.00

Lega Navale Italiana – Monfalcone (Via Agraria 54)

Le mule del Drago – Uscita con il Dragon Boat sulle acque del territorio

In collaborazione con ANDOS – Gorizia Prenotazione obbligatoria su acquafestival.it, posti limitati

Ore 10.00, Spiaggia del Lido di Staranzano



Alla scoperta del Lido

Incontro con Stefano Devoti (land art) e visita guidata naturalistica a cura di Umberto Fagotto e Alice Sattolo

A cura dell’Associazione Ecopark – Progetto Bridge SPF GO! 2025



Ore 16.00, Sala Delbianco

Acqua & Energia: la nuova frontiera

Incontro con Daniele Luis e Silvia Caruso (Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia)



Ore 17.30, Sala Delbianco

Un mondo che fa acqua. Tra geopolitica e diritti negati

Incontro con la giornalista Francesca Mannocchi

Conduce Fabiana Martini



Ore 20.00, Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo

Cantiere La Fabbrica del Mondo

Incontro con Marco Paolini e la climatologa Elisa Palazzi

In collaborazione con La Fabbrica del Mondo



DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 10.00, Idrovora Sacchetti

Visita guidata all’Idrovora Sacchetti e al Museo Digitale della Bonifica

In collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia

Prenotazione obbligatoria su acquafestival.it, max 30 persone



Ore 11.00, Sala Delbianco

Il Lido di Staranzano e l’Area Natura 2000

Incontro con Pierpaolo Zanchetta (Servizio Biodiversità Regione FVG)

ed Emiliano Biasutto (Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia)



Ore 12.00, Sala Delbianco

Lagunando – Viaggio tra storia, ambiente e gastronomia delle lagune

di Bibione-Caorle, Marano e Grado

Con Antonio Boemo (giornalista e scrittore), Aurelio Zentilin (biologo marino),

Elena Zuppichin (Assessore alla Cultura del Comune di San Michele al Tagliamento)

Conduce Roberto Covaz



Ore 17.30, Sala Delbianco

Storia, geografia e applicazioni tecniche di “M’illumino di meno”

Incontro con Massimo Cirri, autore e voce di Caterpillar (Rai Radio 2)



Ore 20.00, Nuovo

Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo

L’altro mondo – Piccole storie di cambiamento

Dall’omonimo libro di Fabio Deotto

Con Daniele Ronco e Luigi Saravo Mulino ad Arte

Una performance di “teatro a pedali”, a impatto zero, con un sistema di co-generazione elettrica azionato da biciclette su cui pedalano gli spettatori.