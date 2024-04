Chiude la discoteca Al Picchio: il saluto con The last dance

Una serata per celebrare la chiusura della discoteca Al Picchio.

Ci sarà sicuramente un po’ di malinconia stasera a Priola di Sutrio che si appresta a salutare la discoteca Al Picchio con un ultimo evento. Una grande serata di addio intitolata “The Last Dance”, il locale ha saluta i suoi fedeli frequentatori e ha celebrato gli otto anni di attività che hanno segnato la vita notturna della Carnia.

Durante il suo periodo di attività, la discoteca ha ospitato numerosi eventi di rilievo, accogliendo artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i più celebri ospiti che hanno calcato il palco dell’Al Picchio ci sono Matrix, Albertino, Prezioso, Molella, Fargetta, Haiducii, Sofia Crisafulli e Giulia Ottorini. Questi appuntamenti hanno contribuito a rendere la discoteca un punto di riferimento per gli amanti della musica e del divertimento in tutta la regione.

La serata di addio, denominata “The Last Dance”, è stata concepita come un’occasione per riunire amici, collaboratori e fedeli frequentatori per un’ultima ballata e per salutarsi con affetto. Un tributo commovente a un luogo che ha segnato la vita notturna di Priola di Sutrio e dintorni.

Nato alla fine degli anni Settanta come Picchio Rosso, il locale ha conosciuto momenti di chiusura e riaperture fino al 2017, grazie alla gestione e all’impegno di Oscar Nodale e Raffaele Petris. La scomparsa prematura di Nodale nel 2018 ha segnato una svolta nell’avventura del locale, ma Petris ha continuato a portare avanti il progetto con dedizione e passione.

Nonostante la chiusura del locale, Petris guarda al futuro con ottimismo e entusiasmo. Il gestore ha già in mente nuovi progetti per la Carnia e si prepara a intraprendere una nuova avventura, consapevole del valore e dell’importanza di quanto realizzato nell’ambito dell’Al Picchio.