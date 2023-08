“Generazioni a confronto”: torna in piazza Aquileia Young Festival

La seconda edizione di Aquileia Young Festival.

Dal 23 al 27 agosto torna con la sua seconda edizione Aquileia Young Festival, la rassegna a ingresso libero in piazza Capitolo dedicata alle giovani generazioni, organizzata dal Comune di Aquileia e The Groove Factory con il supporto dell’associazione Living Music e le associazioni del territorio, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo Fvg – Io sono Fvg, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Patrocinio del Ministero delle Politiche Giovanili. Il sottotitolo di questa nuova edizione è “Generazioni a confronto”: sul palco non saranno presenti esclusivamente gli under 35, ma esponenti del mondo della musica e dell’arte di tutte le età, mantenendo sempre un focus sul mondo dei giovani, cifra caratterizzante del festival.

“Un’edizione per i giovani”.

“Alla sua seconda edizione – dichiara il sindaco Emanuele Zorino – Aquileia Young vuole sia dare spazio ai giovani che dare possibilità agli stessi di confrontarsi con chi ha più esperienza di loro nel mondo della musica e dell’intrattenimento. Non solo concerti come quello de IL TRE e Shari, ma anche ai talk con Chi Ben Comincia (con ospite Francesco Facchinetti); spazio ai bambini, con Mosaico di Voci (con ospite Francesco Baccini) e spazio ai talenti locali con This Is Groove e Aquileia Summer Sounds. Una cinque giorni ad ingresso libero che, nella splendida piazza Capitolo, creerà una connessione fra le generazioni sul palco e quelle davanti ad esso. I Giovani sono il nostro futuro e Aquileia capitale della nostra eredità culturale vuole essere una casa per tutte e tutti Loro. Questo è lo spirito di Aquileia Young 2023″.

Il programma.

Si comincia mercoledì 23 agosto alle 21 in piazza Capitolo con This is Groove Livin’ Motion: uno show di musica, danza e arti visive con i docenti e gli allievi della scuola di musica The Groove Factory e della scuola di danza Cerondi Udine. Uno spettacolo interamente dedicato all’universo, in onore dell’astrofisica e divulgatrice scientifica Margherita Hack nel decimo anniversario dalla sua scomparsa: la visual art sarà parte integrante e sarà curata da Marino Cecada, visual artist per i tour dal vivo di Ligabue, Elisa e Maneskin. Le musiche percorreranno questo tema passando dai classici di David Bowie, Pink Floyd, Coldplay, fino agli italiani Franco Battiato, Ligabue e molti altri.

Ospiti anche la band di giovanissimi Flames, il cantautore e chitarrista Marco Vendrame, il cantante Michele Guaitoli, Cilio, il trombettista Francesco Minutello (Marco Mengoni, Giorgia, …) e la sezione di fiati della 1000 Streets’ Orchestra. Sul palco anche la partecipazione attiva di persone affette dalla sindrome autistica, grazie alla collaborazione con Fondazione Progettoautismo Fvg.

Giovedì 24 agosto, alle 21.45 in Piazza Capitolo,l’unicatappa in regione per il rapper Il Tre. Classe 1997, il rapper romano sta collezionando sold out e ottime vendite per i live in tutta Italia. Vanta all’attivo, con l’etichetta Warner Music, brani disco d’oro e disco di platino.

Da “Te lo Prometto” a “Cracovia pt. 3″ a “Il tuo nome”, passando per le più recenti “Guess Who’s Back” e “Boogie Woogie”, nelle sue canzoni Il Tre ha sempre affrontato temi come l’importanza per le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni. A marzo del 2023 pubblica il singolo “Roma” – una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua città – in cui si intrecciano i fili di un rapporto minacciato dalla quotidianità, ma dalla quale nonostante le difficoltà e il sentimento sempre più debole è impossibile separarsi.

Opening act la giovanissima e nostra conterranea Shari. L’artista, in seguito all’esperienza sanremese, nell’estate 2023 è in tour nazionale per proporre i suoi ultimi brani prodotti assieme all’etichetta di Salmo e distribuiti da Sony Music. Lei, con i suoi 100.000 followers su Instagram, ha più di 300.000 ascoltatori mensili su Spotify.

Sul tema Aquileia Young Festival – Generazioni a confronto, venerdì 25 agosto alle 21.00 in piazza Capitolo, Chi ben comincia live, il format di Radio Gioconda che promuove e sostiene le eccellenze della nostra regione che si sono distinte a livello nazionale o internazionale. In questa speciale edizione dal vivo, la speaker Linda Fiore di Radio Gioconda e il giornalista Max Andreetta di La7, il cantante, presentatore e talent scout Francesco Facchinetti, incontreranno Shari, il prestigiatore, youtuber e scrittore friulano Jack Nobile, la campionessa olimpica di scherma Mara Navarria e molti altri ospiti. Domande, video, foto, aneddoti ed alcune performance live degli ospiti andranno ad animare questo evento che sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Gioconda.

Il concorso canoro.

Alla sua settima edizione, ritorna nuovamente sul palco di Aquileia Young Festival, sabato 26 agosto alla 21.00, il concorso canoro regionale per voci under 14 “Mosaico di Voci“. Presidente di giuria e ospite d’eccezione il cantautore Francesco Baccini, che eseguirà alcuni suoi brani in versione piano e voce. Per la settima edizione del concorso canoro riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado in Friuli Venezia Giulia, le borse di studio sono diventate tre: 500 Euro per il primo classificato; 300 Euro per il secondo classificato; 150 per il terzo.

L’ultima giornata di Aquileia Young Festival 2023, domenica 27 agosto sempre alle 21.00 in Piazza Capitolo, darà spazio alla musica della nostra regione con Aquileia Summer Sounds. Sul palco, si alterneranno singoli cantanti e band del panorama rap, trap e hip hop del Friuli Venezia Giulia. Ospiti della serata due artisti provenienti dal talent X-Factor: Granger, cantante del duo Seawards e Melancholia. In questa edizione, curata assieme all’aquileiese Andrea Brumat (in arte 22 r3k), vedranno esibirsi live anche le band locali Yane e Maxime.