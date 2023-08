Incidente tra auto e moto a Paluzza.

Ennesimo scontro tra auto e moto in Friuli: è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 19, a Paluzza, lungo la regionale 464, dove i due mezzi si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Il motociclista, 44 anni di età, è stato sbalzato per circa 10 metri. È stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo in condizioni serie.