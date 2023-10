Ad Artegna una 70enne ha avuto un malore seguito da infarto.

Una donna di circa 70 anni di età è stata soccorsa questo pomeriggio a seguito di un grave malore al quale è seguito un infarto: è successo negli spazi di una struttura che sorge nel comune di Artegna.

A seguito del malore, le persone che si trovavano con lei in quel momento hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l’automedica proveniente da Udine.

Mentre i mezzi raggiungevano il luogo, un’infermiera della sala operativa è rimasta al telefono con le persone che si trovavano con la donna, guidandole passo passo nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Hanno individuato a schermo, in sala operativa, un defibrillatore presente nelle vicinanze e hanno inviato le persone a recuperare il Dae (defibrillatore semiautomatico esterno). Il cuore della donna ha ripreso a battere.

Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha preso in carico la donna per la quale poi è stato disposto il trasporto con l’ambulanza con l’equipe dell’automedica a bordo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.