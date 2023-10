Incidente a Buia.

Incidente tra due auto, questo pomeriggio 27 ottobre, nel territorio comunale di Buia: due veicoli, infatti, si sono scontrati lungo via Tarcentina, all’altezza dell’incrocio con via Casele. Una donna è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele, i carabinieri e i sanitari con un’ambulanza, che hanno portato la donna in ospedale per accertamenti; le sue condizioni fortunatamente, non sono comunque gravi.