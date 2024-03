Dal Friuli ad Affari Tuoi, mamma e figlia protagoniste della puntata

La puntata di Affari Tuoi: protagoniste Lia e Monica.

Il Friuli Protagonista ieri sera nella puntata Affari Tuoi con Lia, bidella di Virco di Bertiolo, che insieme alla figlia Manuela, hanno tentato la fortuna hanno affrontato la sfida con il pacco numero 1, determinate a portare a casa un ricco bottino.

La serata si è rivelata essere un’altalena di emozioni, con alti e bassi che hanno lasciato il pubblico sulle spine. Dopo un inizio promettente, le speranze si sono affievolite quando il pacco contenente 200.000 euro è stato eliminato. La svolta è arrivata quando il Dottore ha offerto a Lia e Manuela la possibilità di cambiare pacco. Accettando l’offerta, hanno abbandonato il pacco originario per l’11 della Liguria. Tuttavia, la fortuna sembrava aver voltato loro le spalle quando hanno scoperto di aver lasciato indietro un premio da 30.000 euro.

Con le opzioni che si riducevano e le offerte che diminuivano di valore, la tensione è salita alle stelle. Nonostante la determinazione di Lia e Manuela di andare avanti fino in fondo, l’ultima offerta di 5.000 euro non è stata sufficiente per convincerle a fermarsi. Alla fine Lia e Manuela sono rimaste con gli ultimi 2 pacchi: quello da zero e quello da 20mila euro. Hanno ricevuto l’ultima possibilità di cambiare pacco, ma hanno deciso di rimanere fedeli al pacco numero 11. Una scelta che si è rivelata sfortunata per Lia: nel suo pacco c’erano zero euro.