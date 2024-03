Taglio del nastro alla Festa del Vino di Bertiolo: l’inaugurazione

L’inaugurazione della 75esima Festa del Vino di Bertiolo.

Cerimonia inaugurale a Bertiolo per la 75esima Festa regionale del vino friulano, organizzata dalla Pro Loco Risorgive del Medio Friuli e diventata negli anni anche occasione per ospitare diversi eventi musicali, sportivi, culturali e per degustare prodotti tradizionali. All’evento erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il vicepresidente della Regione, Mario Anzil, e i consiglieri regionali Alberto Budai e Mauro Di Bert.

“Una manifestazione diventata ormai una tradizione riconosciuta a livello regionale e non solo, cresciuta in settantacinque anni grazie ai tanti volontari che sono stati tenaci fautori del suo sviluppo, conservando e promuovendo valori e tradizioni”, ha commentato Mauro Bordin. Illustrando la nuova misura contributiva del Consiglio regionale a favore di iniziative in grado di promuovere e valorizzare il Fvg, il presidente Bordin ha sottolineato che “realtà di questo tipo non rappresentano solo momenti di aggregazione preziosi per le nostre comunità, ma anche importanti opportunità per le attività economiche del territorio”.

La festa ha ospitato i riconoscimenti a diverse etichette ed è stata scenario del premio “Vino DOC per un friulano DOC”, assegnato per il 2024 a Stefano Marin dal 1997 ispettore della gendarmeria vaticana. Il sindaco di Bertiolo, Eleonora Viscardis, ha sottolineato “i 75 anni di storia e di tradizione in cui la qualità del prodotto ha avuto ricadute economiche importanti per il territorio”.

Per il presidente della Pro Loco Risorgive del Medio Friuli, Marino Zanchetta, “la manifestazione ha saputo aggiornarsi grazie all’impegno dei tanti volontari e alla qualità delle cantine sempre protagoniste assolute”. Tra gli intervenuti anche il presidente Unpli Fvg, Valter Pezzarini, e il coordinatore regionale Città del Vino, Tiziano Venturini.

Le festa del vino di Bertiolo.

Il vicepresidente della Regione, Mario Anzil, la sindaca Eleonora Viscardis, il consigliere regionale Alberto Budai, il presidente della Pro Loco Risorgive del Medio Friuli, Marino Zanchetta e il presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin

La Festa del vino è nata con l’apertura dei chioschi nelle corti delle case per la vendita del vino locale, per poi registrare una svolta una quarantina d’anni fa con l’apertura dell’enoteca e l’avvio della fiera concorso a cura di Assoenologi per l’assegnazione dei premi regionali.

Il programma si sviluppa su tre fine settimana e include anche momenti di valorizzazione dei prodotti regionali tra cui la pezzata rossa, una serata dedicata ad una pro loco ospite (La Proloco di Morsano), un raduno nazionale di motociclette, eventi per bambini e famiglie, una serie di iniziative culturali e musicali collaterali.