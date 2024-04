Individuati due giovanissimi responsabili del furto a Monfalcone.

Il Comune di Monfalcone ha provveduto a individuare gli autori, un italiano e un bengalese minorenni, di un episodio di scippo avvenuto in Area Verde ai danni di un altro minore e ha già avviato l’iter per la denuncia del fatto alle autorità competenti e al Tribunale dei Minori.

“Lunedì – ha rilevato il sindaco Anna Maria Cisint – mi confronterò personalmente con i servizi sociali, con i quali intendo promuovere tutte le iniziative per contrastare fenomeni di questo genere, anche se, in questo caso, si tratta di ragazzi che hanno già manifestato pregresso comportamento ‘grave’. L’Area Verde é un luogo d’incontro molto frequentato e vigilato, tanto che abbiamo subito intercettato gli autori di questo brutto episodio. Tuttavia provvederò ad anticipare ampiamente l’orario del controllo della nostra vigilanza nel pomeriggio rispetto all’attuale orario delle 17. I temi del rispetto delle regole comportamentali per garantire la sicurezza di tutti, e in particolare il tema del bullismo, sono al centro della politica portata avanti in questi anni dall’amministrazione comunale e dai servizi municipali e mi impegno ad adottare ogni necessaria azione per garantire questo importante obiettivo”.