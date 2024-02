Profumi e colori dei territorio alla nuova enoteca del Bar Buon Arrivo

A Campoformido apre l’enoteca del Bar Buon Arrivo.

Verrà inaugurata domani, mercoledì 14 febbraio, la saletta interna al Bar Buon Arrivo di Campoformido, adibita ad enoteca. Una giornata, quella dedicata a San Valentino e agli innamorati, scelta non a caso, in quanto questo spazio magico ritagliato all’ interno del locale, sarà la culla di chi vorrà trascorrere piacevoli momenti di relax, tra un ottimo bicchiere di vino e un tagliere di salumi.

“Questo locale è stato aperto poco prima che scoppiasse la pandemia, io e le mie collaboratici ci siamo spese tantissimo per far si che diventasse un punto di riferimento per la nostra zona – spiega la titolare Barbara Contin, 50 anni – l’idea quindi di rendere il contesto ancora più suggestivo e particolare con la realizzazione di una saletta adibita ad enoteca è arrivata in maniera così naturale, ed è stata lanciata soprattutto dalle mie colleghe e collaboratrici Miriana e Ferida”.

Una saletta accogliente, rustica ma allo stesso tempo ricercata, con un tavolo di cedro del Libano piggiato sopra a due botti in legno caratteristiche, accoglienti panche in legno e un’ affettatrice a volano, punta di diamante di un contesto pronto a donare vini pregiati principalmente del territorio, non facendosi però mancare anche delle etichette caratteristiche di zone particolarmente predisposte ai vitigni di qualità. “Il nostro intento è proprio quello di accogliere la nostra clientela, che vorrà degustare del buon vino che andrà ad accompagnare con degli affettati, in un contesto riservato e caratteristico” afferma Barbara. Profumi e colori della nostra regione decreteranno l’inizio di un nuovo percorso a suon di calici, cibo e buona compagnia.