Ovaro, pensionato all’ospedale per sospetta intossicazione da monossido.

Un pensionato è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, sabato 7, a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio nella sua abitazione di Ovaro. Ha accusato difficoltà a respirare ed è scattata la chiamata al Nue112. Puntuale il trasferimento alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza.

Giunti nell’abitazione, i sanitari, attraverso la strumentazione apposita in dotazione, hanno rilevato la presenza di gas monossido. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Tolmezzo in codice giallo per una sospetta intossicazione da monossido. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco.