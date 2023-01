Loculi esauriti, 135mila euro per rifare il cimitero di Pescincanna

Prosegue il programma di adeguamento dei cimiteri a Fiume Veneto.

L’amministrazione comunale di Fiume Veneto prosegue con il programma degli interventi di sistemazione e adeguamento dei cimiteri comunali, secondo quanto stabilito dal nuovo piano cimiteriale approvato nel settembre 2020. In primavera sono previsti i lavori presso il cimitero di Pescincanna, per un importo di 135 mila euro.

“Come è noto – dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai – la situazione infrastrutturale e regolamentare dei nostri cimiteri, ereditata nel 2018, era emergenziale, conseguenza di anni di mancati investimenti e disinteresse. I loculi a Fiume Veneto e Praturlone erano quasi esauriti, tutti i campi di inumazione non rispettavano le norme igienico sanitarie, mancavano ossari e aree per lo spargimento delle ceneri. In questi anni, abbiamo investito fondi comunali per oltre 1,5 milioni di euro con un piano pluriennale secondo priorità”.

Dopo Fiume Veneto, Praturlone e Cimpello, il prossimo intervento riguarderà il cimitero di Pescincanna. In particolare, il progetto prevede la sistemazione delle superfici destinate a due campi di inumazione, per le sepolture a terra. Inoltre, guardando alla sempre più diffusa pratica della cremazione, è stato previsto l’inserimento di un luogo atto allo spargimento delle ceneri e al raccoglimento denominato ‘Giardino delle Rimembranze’.

“A causa della vicinanza dell’area dal fiume Fiume – conclude il vicesindaco -, sarà necessario rialzare il piano campagna di 1 metro e la miscelazione dei terreni esistenti con sabbia e ghiaia per garantire il drenaggio che permetta la corretta mineralizzazione delle salme. Attenzione anche alle barriere architettoniche: si prevede, infatti, di alzare l’intero piano campagna di 20cm in maniera da eliminare gli scalini necessari per accedere ai loculi perimetrali esistenti e al contempo dimezzare l’altezza delle rampe esistenti”.