La proposta della Val d’Incarojo: “Il traforo per l’Austria parta da Paularo”

La proposta sul traforo per l’Austria dopo la frana al Passo di Monte Croce Carnico.

Dopo la frana che ha bloccato il Passo di Monte Croce Carnico, cresce la preoccupazione dei territori della Valle del But e della Carnia, per le ricadute economiche negative portate dallo stop al valico: dalla Val d’Incarojo, però, arriva una proposta, ossia quella di far partire da Paularo il nuovo traforo per l’Austria.

A lanciare l’ipotesi è lo stesso sindaco del paese, Marco Clama che chiede una soluzione veloce, in attesa del tunnel. “Abbiamo ascoltato molti pareri in questi giorni su quanto accaduto sul Passo di Monte Croce Carnico e una tempestiva soluzione pare impossibile – ha detto -, considerato anche che il versante non potrà essere messo in sicurezza in modo definitivo”.

La proposta a breve e a lungo termine.

“Il traforo è sicuramente l’intervento risolutore nel lungo termine e da Paularo sarebbe anche più economico ma ora dobbiamo lavorare ad una soluzione rapida” continua il primo cittadino secondo cui, la soluzione nell’immediato è di sfruttare una viabilità già esistente.

“L’unica alternativa è quella che da Paularo raggiunge Kirchbach attraverso il passo di Meledis – spiega Clama -. Si tratta in parte di una strada comunale asfaltata mentre da Valbertat e sino a Stranig è una strada forestale per cui vi e già un finanziamento di 800.000 euro per la realizzazione della variante sul versante italiano. L’adeguamento dell’asse viario da Paularo a Valbertat potrebbe tornare utile anche in un secondo momento, quando, eventualmente, ci saranno le risorse per realizzare il tunnel”.

Il traforo da Paularo.

Secondo il sindaco Clama, far partire il tunnel da Paularo è la soluzione migliore e meno dispendiosa. “Da quest’ultimo ragionamento parte il mio appello al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alla Regione: da Paularo il traforo è più corto di 2km per un risparmio di oltre 50 milioni di euro. Sia dal punto di vista realizzativo che economico conviene farlo da Paularo e alla nostra vallata darebbe un risvolto positivo con l’incremento dei flussi turistici e delle opportunità lavorative – conclude -. Spiace per quanto accaduto ma dobbiamo essere pragmatici e trovare valide e rapide soluzioni e questa, per ora, pare sia l’unica: sistemare velocemente la strada di Passo Meledis per poi partire con il tunnel”.