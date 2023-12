Rissa a San Domenico.

Una rissa tra minorenni è scoppiata nel quartiere di San Domenico a Udine nella serata di lunedì 11 dicembre, quando un gruppo di giovani si è affrontato, secondo alcuni testimoni, utilizzando anche bastoni. L’incidente ha provocato almeno un ferito, colpito alla testa, soccorso da un’ambulanza. Non sarebbe in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite, scoppiata tra via San Domenico e via Chisimaio, avrebbe coinvolto diversi giovani, di cui alcuni minorenni stranieri ospiti della Casa dell’Immacolata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire la dinamica.