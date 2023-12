Nadâl in Cjanâl: tantissimi eventi per il Natale in Val Pesarina

Gli eventi per il Natale a Prato Carnico.

La Val Pesarina si accende di eventi e iniziative per festeggiare Natale, Capodanno ed Epifania. Una molteplicità di proposte compongono un cartellone ricco e diversificato, pensato per grandi e piccini che va alla riscoperta delle tradizioni, delle atmosfere e della magia di uno dei periodi più emozionanti dell’anno. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Amministrazione comunale di Prato Carnico, in collaborazione con la Pro Loco, le Associazioni, le attività produttive e commerciali della Val Pesarina ha predisposto un programma di eventi per animare il territorio e allietare i “cjanalòts”, i turisti e visitatori.

Si parte con l’arrivo di Babbo Natale che, come da tradizione, porta doni a bambine e bambini della Valle e ci racconterà la sua “raganissa” il racconto in cjanalòt (variante conservativa della lingua friulana) scritto per l’occasione (24 dicembre ore 16.00, auditorium comunale Prato Carnico).

Si prosegue con la serata danzante per gli amanti del ballo al ritmo della musica folk di Angelo, Francesco e Bruno (25 dicembre, complesso Fuina, ore 21.00). A seguire una nuova proposta musicale per la valle: l’amministrazione comunale ha il piacere di offrire alla comunità un concerto di Natale con le sonorità della musica gospel: un’avventura esaltante nel mondo del Gospel contemporaneo, dove ogni nota brilla di energia e ogni parola canta di speranza (The New Victory Gospel Voices in Glory tour, 27 dicembre ore 20.45 Auditorium comunale).

Si ripropone anche quest’anno la “Notte delle candele”, passeggiata di beneficienza che illuminerà le vie e le piazze del borgo di Avausa (28 dicembre, ore 20.30 ritrovo presso l’ex Latteria del paese).

Si chiude l’anno con la serata dedicata alla letteratura: “I libri. Le donne. La montagna” che sarà un dialogo con Angelique Gagliolo e Carlo Tolazzi, due modi di raccontare la Carnia e la montagna attraverso le loro ultime pubblicazioni (30 dicembre ore 17.30 Auditorium comunale Prato Carnico).

Gli eventi per iniziare il 2024.

Il 2024 sarà inaugurato con la classica tombola di casa Bruseschi (2 gennio ore, 16.00 – Museo Casa Bruseschi, Pesariis) e con un omaggio alla musica irlandese: il duo Darint, Alvise Nodale e Veronica Urban, propone un concerto con un repertorio principalmente folk acustico, che spazia dalle ballate alle Jigs strumentali, passando per le Sea Songs, con alcune incursioni nel folk inglese e scozzese (4 gennaio ore 20.30 Auditorium comunale Prato Carnico).

Le iniziative del periodo festivo si concluderanno con una serata musicale speciale: il fisarmonicista Paolo Forte ci accompagnerà in un viaggio attraverso composizioni originali alternate a brani tradizionali provenienti dalle culture mediorientali. Un racconto musicale ricco di suggestione, variegato, dalle danze più movimentate fino alla ricerca del suono sfiorando quasi il minimalismo. (6 gennaio ore 20.30 Auditorium comunale Prato Carnico) Nel periodo delle feste sono visitabili il “Museo dell’orologeria di Pesariis” e il museo di “Casa Bruseschi” a Pesariis.