Esce di strada con l’auto e va a sbattere contro la cabina elettrica

Incidente a Maniago: auto esce di strada, ferito un uomo.

Esce di strada e va a sbattere contro la cabina elettrica: alle 22.50 circa di ieri, domenica 28 aprile, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago è intervenuta in frazione San Leonardo Valcellina nel comune di Montereale Valcellina per un incidente stradale che ha visto coi volta una sola autovettura. La quale, uscita di strada, dopo aver percorso una sessantina di metri sull’erba ha impattato contro una cabina elettrica dismessa in muratura.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco, appurato che nell’autovettura c’era solamente l’autista che aveva una gamba incastrata tra le lamiere, utilizzando pinze e divaricatore idraulici, hanno tagliato porte e montante dell’autovettura riuscendo così a liberare l’uomo che è poi stato preso in consegna dal personale sanitario che nel frattempo era giunto sul posto. Terminate le operazioni di soccorso al ferito i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza del veicolo incidentato e di tutta l’area interessata dal sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, anche la polizia di Stato.