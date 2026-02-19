Demenze e Alzheimer, i numeri in Fvg: la Carnia fa rete per non lasciare sole le famiglie

In Carnia la popolazione anziana è il triplo di quella giovane, a Tolmezzo un incontro pubblico per costruire una comunità competente e inclusiva di fronte alla sfida delle demenze. Promuovere una cultura della cura consapevole, per sostenere la quotidianità delle persone con demenza o Alzheimer, ma anche delle loro famiglie e caregiver. Sabato 21 febbraio dalle 9 alle 13 al Cinema David di Tolmezzo “Human Forever”, una mattinata dedicata alla scoperta dei servizi e delle risorse disponibili in Carnia a favore delle persone con deterioramento cognitivo e delle loro famiglie. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.



L’iniziativa, volta a costruire insieme una comunità più attenta, sensibile e solidale, è promossa da Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carnia – AsuFC nell’ambito del servizio Cattura i Ricordi, insieme a Comune di Tolmezzo, Centro per le famiglie della Carnia, Cooperative sociali Itaca e Vicini di Casa, Associazione Alzheimer Udine.

Le demenze in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia (fonte Istat 2023), si stimano oltre 26.000 persone che convivono con una forma di demenza nella popolazione over 65; di queste, oltre 18.000 sono interessate dalla malattia di Alzheimer (che rappresenta il 60-80% della casistica complessiva). Il fenomeno non riguarda però solo la quarta età: circa 500 persone presentano una demenza a esordio precoce (early onset) nella fascia 35-64 anni, mentre sono oltre 21.000 i cittadini e le cittadine con disturbo cognitivo lieve (MCI, Mild Cognitive Impairment).

In Carnia la popolazione anziana è il triplo di quella giovane

Questi dati, in costante crescita, assumono un valore ancora più significativo nel territorio della Carnia, dove l’indice di vecchiaia superiore alla media regionale rende prioritario l’impegno per una comunità inclusiva. L’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra la popolazione over 65 e i giovani under 15, è l’indicatore termometro per eccellenza della tenuta dei servizi di welfare in un territorio. I dati più recenti (Istat e PIAO 2025-2027 della Comunità di montagna della Carnia) confermano un divario netto tra la media regionale e la specifica situazione della Carnia.



In Friuli Venezia Giulia l’indice di vecchiaia è 252,2, ogni 100 giovani ci sono circa 252 anziani, tanto che la nostra è la 4ª regione più vecchia d’Italia. Nel territorio della Comunità di montagna della Carnia l’indice sale a 283,0, ci sono 2,8 anziani per ogni singolo giovane. In alcuni comuni “critici”, ad esempio Rigolato, l’indice si impenna a 860,0, denotando un ricambio generazionale quasi assente. Tolmezzo con 251,0 riflette la media regionale, fungendo da “cuscinetto” tra la montagna profonda e la pianura.

Il programma della giornata a Tolmezzo.

Finalizzato alla sensibilizzazione sul tema delle demenze, e a rendere noti i servizi sociosanitari e comunitari attivi, promuovendo anche una visione di comunità inclusiva e consapevole, l’incontro è aperto a tutti, in particolare a caregiver, operatori, associazioni e amministratori. Alle 9 apertura dei lavori e interventi di Paola Dario responsabile Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carnia, Mariaelena Brovedan responsabile dell’Ati per la Cooperativa Itaca, Marioantonio Zamolo assessore del Comune di Tolmezzo e presidente dell’Assemblea dei sindaci della Carnia. Alle 9.20 presentazione e proiezione del docufilm sul tema delle demenze “Human Forever” (2023) di Jonathan de Jong.

Dalle 11 alle 13 discussione e confronto con i servizi e i progetti coinvolti, moderata dalla responsabile del Ssc Paola Dario. Sono previsti gli interventi dell’assistente sociale Elisa D’Aronco, che introdurrà le attività del Servizio sociale dei Comuni per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con demenza; la neurologa dott.ssa Ilaria Del Negro di AsuFC proporrà una riflessione sul lavoro di prevenzione a livello diagnostico in termini di demenze; seguirà l’animatore Andrea Dorni del Servizio sociale per il Gruppo animazione, che descriverà alcuni progetti e interventi tra cui i centri di aggregazione, le camminate lente, il laboratorio di stimolazione cognitiva.

Sarà poi la volta del progetto Cattura i Ricordi con interventi di Elisa D’Aronco, e per la Cooperativa Itaca Sabrina Degano e Elena Monasso; del progetto Comunità Amica della Demenzacon Valentina Cavan della cooperativa Vicini di casa; e dell’Associazione Alzheimer con la presentazione di future progettualità.