A donare il kit alla frazione di Tolmezzo la banca Prima Cassa Fvg.

Messa in sicurezza di rifugi, malghe e pievi del territorio montano del Friuli Venezia Giulia. Un progetto che prevede non solo l’installazione di oltre 40 defibrillatori dal 2021 al 2022, ma anche un intenso percorso di formazione della cittadinanza sulle modalità di comportamento da tenere in situazioni di primo intervento in caso di emergenza e sull’utilizzo dei sistemi di primo soccorso, come il recupero e utilizzo del defibrillatore più vicino o l’utilizzo di tecniche per il tamponamento delle emorragie.

In quest’ottica è stato consegnato ieri nella Casa delle esposizioni di Illegio, alla presenza di don Alessio Geretti, un defibrillatore. A consegnare il prezioso ausilio il presidente di Prima Cassa Credito Cooperativo Fvg, Giuseppe Graffi Brunoro.

Il kit di soccorso messo a disposizione e la formazione erogata attraverso i corsi permettono di agevolare il primo intervento in situazioni di pericolo, creando una rete sociale comunitaria di primo soccorso.

(Visited 101 times, 101 visits today)