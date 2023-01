Un ecografo per la Radiologia dell’ospedale di Tolmezzo: la donazione

L’ecografo è stato donato dal Comitato Andos di Tolmezzo.

Lunedì 16 gennaio presso l’aula magna dell’Ospedale di Tolmezzo si è svolta una breve cerimonia per la consegna di un nuovo ecografo di ultima generazione dedicato alle indagini di diagnostica senologica alla Radiologia dello stesso Ospedale: la strumentazione è stata donata dal Comitato Andos di Tolmezzo che ha promosso una raccolta fondi che in pochi mesi ha permesso di raggiungere la cifra necessaria per l’acquisto.

Presenti alla cerimonia il Direttore Sanitario di ASUFC, David Turello, il Direttore del Presidio di San Daniele-Tolmezzo, Loris D’Orlando, il Direttore della Radiologia, Massimo Valentino, la presidente di Andos., Sonia Piller Roner, l’Assessore alle Politiche sanitarie e sociali del Comune di Tolmezzo, Marioantonio Zamolo. Presente infine l’Associazione Oncologica Alto Friuli come associazione amica e operante sul territorio.

L’ecografo è dotato dei più recenti software presenti sul mercato, ed è in grado di ottenere immagini ad alta risoluzione di eccellente qualità. “Questo risultato è stato possibile grazie al sostegno di aziende private dell’Alto Friuli, gruppi di volontariato di paese, singoli cittadini – ha commentato la presidente del Comitato, Sonia Piller Roner – . Ancora una volta la sensibilità e generosità di tanti ha permesso di elevare ulteriormente la qualità delle prestazioni erogate a favore delle donne del nostro territorio così come avvenuto con la donazione della Tomosintesi mammografica in anni recenti, a cui anche Andos. ha contribuito”.

Massimo Valentino ha presentato il gruppo delle specialiste che si occupano del percorso senologico, rimarcando l’importanza di strumentazione come quella donata e la collaborazione continua con il comitato Andos, mettendo sempre al primo posto la prevenzione delle donne e della comunità in generale.

Il Comitato Andos di Tolmezzo.

Il Comitato Andos di Tolmezzo è presente sul territorio dell’Alto Friuli dal 1986 e promuove azioni a supporto della donna operata e della prevenzione/diagnosi precoce del tumore al seno.

Il comitato conta quasi 600 associate di cui 250 circa sono donne operate ed è attivo con diverse iniziative tra cui incontri aperti alla popolazione, sostegno alla campagna di screening mammografico regionale, azioni -anche in collaborazione con l’Azienda Sanitaria- mirate a favorire l’adesione agli esami di diagnostica senologica. La donazione dell’ecografo è un ulteriore tassello in un’ottica di miglioramento continuo a beneficio delle donne.