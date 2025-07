Tifiamola Forte, al via la campagna abbonamenti dell’Udinese

Una passione travolgente, un grido che sale forte e trascina sempre i bianconeri, al Bluenergy Stadium e in tutta Italia: “Tifiamola forte”. È questo lo slogan della campagna abbonamenti 2025/2026 al via, esclusivamente online, dal 17 luglio.

Confermate le tariffe dello scorso anno con la grande novità di una nuovo settore creato appositamente per far vibrare ancora di più la passione bianconera. Nasce, infatti, nei Distinti la Tribuna Distinti Nord / Cuore Bianconero, un nuovo concept di vivere la gara vista la grande richiesta di abbonamenti in Curva Nord per cui rimane attiva la lista d’attesa alla quale ci si potrà iscrivere nell’apposita sezione sul sito dell’Udinese.

Tanti nostri tifosi, infatti, vogliono vivere l’atmosfera del cuore pulsante del tifo ed alcuni potranno anche scegliere di farlo in un’atmosfera più rilassata ma egualmente passionale in un settore del nostro stadio, come i distinti, dove la visuale del terreno di gioco è ideale. Il nuovo settore è riservato ai soli vecchi abbonati nei settori Curva Nord e Sud. Il tutto ad una tariffa speciale che per i vecchi abbonati di Curva Nord e Sud sarà di 325€ a tariffa piena, mentre le categorie ridotti e under 18 arriveranno a pagarlo fino a 130€ in meno.



Altra grande novità è il settore “smoke free” realizzato in Tribuna Laterale Nord, nell’ambito del progetto stadio “senza fumo” avviato negli scorsi mesi in collaborazione con BAT che permetterà di compiere un primo e importante passo per rendere il Bluenergy Stadium sempre più sostenibile da un punto di vista sociale ed anche ambientale, tutelando e lanciando un messaggio positivo alle famiglie e alle nuove generazioni.

Dopo il successo della passata stagione, anche per questa la campagna si svolgerà esclusivamente online permettendo a tutti i tifosi di fare comodamente l’abbonamento in pochi click da casa collegandosi al sito www.udinese.it dove, cliccando sull’apposito banner, si potrà sottoscrivere rapidamente l’abbonamento. In alternativa, sarà possibile abbonarsi, come sempre, presso tutti i punti vendita autorizzati.

Per ogni evenienza o supporto per la sottoscrizione sarà attivo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, l’infopoint presso la Curva Nord oppure il numero 0432/544994 di assistenza tifosi o, in alternativa, sarà possibile inviare una mail ad assistenzatifosi@udinesespa.it per ricevere assistenza.

Anche quest’anno Udinese Calcio mantiene la sua politica di attenzione al tifoso con prezzi altamente concorrenziali per la sottoscrizione della tessera e riservando le consuete attenzioni verso i vecchi abbonati che continueranno a beneficiare di una tariffa scontata e di una fase di prelazione.

I prezzi, infatti, si confermano tra i più competitivi della Serie A e, considerando anche il prezzo medio per le singole gare il risparmio dell’abbonamento è ancora più evidente. Ad esempio, nel caso di un abbonamento a tariffa piena in distinti, il risparmio è di ben 325€ per il nuovo abbonato e, addirittura, di 370€ per i vecchi. La fase dedicata agli abbonati 24/25 scatta il 17 luglio darà diritto di mantenere il proprio posto (NO CAMBIO POSTO) della scorsa stagione. Questo primo segmento di campagna durerà fino al 30 luglio.

Dal 31 luglio al 1 agosto scatta la fase del cambio posto, sempre dedicata ai vecchi abbonati, per scegliere un nuovo posto tra tutti quelli disponibili, compresi quelli liberatisi dopo la fase 1. La fase 2 è disponibile esclusivamente presso Udinese Point Curva Nord. Dal 2 agosto, poi, scatterà la terza fase, quella di vendita libera degli abbonamenti sempre online e presso le rivendite autorizzate che durerà fino al 14 agosto.

Confermati gli abbonamenti speciali a 16 gare (escluse Inter, Juventus e Milan) FAMILY, STUDENTI, SPORTIVI FVG, SUMMER CAMP E GUD VIBES, varianti oramai consolidate e che ad un costo alla portata permettono di godersi lo spettacolo del Bluenergy Stadium.

La tariffa per queste formule speciali è di 110€, prezzo molto competitivo che permette di assistere anche a match di cartello a soli 6,87€ per gara.

Anche quest’anno, inoltre, ci sarà la tariffa UNDER 10 che, nell’ottica di dare continuità alle promozioni per gli under 18 attuate nelle ultime stagioni, darà la possibilità di far sottoscrivere l’abbonamento, per tutte le 19 gare, ai bambini minori di 10 anni a soli 100€ nei settori di tribuna laterale, distinti e tribuna centrale.

Udinese, inoltre, viene sempre incontro ai propri tifosi confermando la possibilità di rateizzare il pagamento della tessera inclusi, da quest’anno, quelli a 16 gare. Per questa campagna abbonamenti prevista vantaggi anche per coloro i quali hanno aderito o aderirà al progetto della prima comunità energetica del calcio italiano realizzata insieme a Bluenergy da Udinese Calcio: per loro prevista un incontro con i calciatori della prima squadra e il biglietto omaggio per Udinese – Carrarese di Coppa Italia.

Confermata il programma di membership “Udinese 1896”, che, al suo primo anno di vita, ha dato riscontri importanti con un ottimo successo soprattutto nelle fasce più giovani della nostra tifoseria.

Il programma, se sottoscritto, darà sempre più vantaggi a chi ama i colori bianconeri con la possibilità di vivere straordinarie esperienze da insider, incontri con i giocatori e tanti vantaggi per l’acquisto dei biglietti (prelazione per l’acquisto dei biglietti dei big match e sconti a partire dal 20% per le altre gare) o per far sì che i propri bambini possano entrare in campo con i calciatori in occasione delle partite.

Dopo il primo anno in cui Udinese ha scelto di testare questo nuovo prodotto gratuitamente per tutti gli abbonati, da questa stagione il programma sarà arricchito ulteriormente e l’adesione allo stesso costerà 20€ per gli abbonati che l’attiveranno entro il 30 settembre e 30€ per tutti gli altri, non abbonati o che aderiranno dopo tale data.

Si ricorda che la tessera del tifoso è assolutamente slegata dall’adesione al programma di membership, è semplicemente un supporto materiale necessario per abbonarsi.

Grandi novità saranno inserite: una tariffa dedicata a tutti gli iscritti per l’acquisto dei tagliandi, la prelazione per i match di cartello e la possibilità di poter essere partecipe delle decisioni della vita del club.