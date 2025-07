“La sapienza dei ciliegi millenari”, “Magnificat” e “Confluenze sonore”. Sono questi i titoli dei tre concerti che Carniarmonie porta nel fine settimana, da venerdì 18 a domenica 20 luglio, rispettivamente a Fresis di Enemonzo, Tolmezzo e Zuglio. Il primo, nella magnifica chiesa affrescata di Santa Giuliana, con inizio alle ore 20.30, vede la presentazione del progetto della compositrice Mara Corazza, pianista e cantante, che ha recentemente pubblicato il fortunato disco “La sapienza dei ciliegi millenari”, per violoncello e pianoforte, accompagnata dal violoncellista Andrea Musto. Un lavoro discografico registrato da Artesuono di Stefano Amerio, composto da otto tracce di grande profondità che fondono sonorità contemporanee tra musica colta e scritture d’autore.

Il giorno successivo, sabato 19 luglio sempre alle ore 20.30, nel Duomo di San Martino a Tolmezzo, l’Ensemble vocale Simbach, il Coro del Tassilo-Symnasium di Simbach e l’Orchestra dell’Inntal diretti da Petra Enghofer, con il soprano Maja Santro ed il baritono Armin Stockerer, saranno insieme per un evento che vuole celebrare il gemellaggio tra le città di Simbach e Tolmezzo. Un appuntamento importante nato dalla collaborazione di Carniarmonie con la Pieve di Santa Maria Oltre But e San Martino Vescovo in Tolmezzo, con il sostegno di Coradazzi assicurazioni ed Ondulati ed imballaggi del Friuli. Sarà presentato un grande concerto per soli, coro ed orchestra, con opere del compositore contemporaneo tedesco Tjark Baumann, nello specifico la “Missa 4 You(th)” ed il “Magnificat”, insieme a brani di Puccini, da “Gianni Schicchi” e Midler.

Domenica 20 luglio, alle ore 18.00 nella Pieve di San Pietro a Zuglio, secondo appuntamento del format “Concorso” con il “Duo Confluence”. Il sassofonista Michelangelo Ghedini e la chitarrista Teresa Gasparini, duo dall’organico insolito capace di riservare grandi sorprese, proporranno un programma eterogeneo in cui si alterneranno capolavori della tradizione e pagine contemporanee di Deiana, Nodari, Bartók, Kramer, Tchaikovsky, Monteverdi e e Farrell. Il duo risulta vincitore di vari premi di musica da camera come il Concorso Città di Belluno, di Treviso ed il Concurso Internacional de Musica de Camara di Arnuero. Attualmente i componenti studiano presso il Conservatorio di Lione e raffinano il loro repertorio con la professoressa Federica Repini