Beng produrrà fanali per moto uniche.

Beng, l’azienda carnica specializzata nella fanaleria per auto di lusso, comincia il secondo ventennio della sua vita con un nuovo, importante orizzonte: produrre fanali per moto uniche, da collezione, quasi oggetti d’arte. Il 2024, infatti, è debuttato con la sottoscrizione di un accordo con un brand estero che impegnerà l’azienda nella produzione di apparecchiature e connessi sistemi elettronici per cinquecento esemplari di moto di lusso.

“Un traguardo che stavamo perseguendo da tempo, per ampliare e diversificare la nostra produzione, mettendo a disposizione il consolidato know how costruito in questi vent’anni d’attività“, spiega l’amministratore della società, Matteo Bearzi, che ha avviato l’attività insieme al padre Giovanni ed al fratello Elvis. Quelle delle moto customizzate è un mondo che si sta sempre più ampliando, perché “le due ruote, come le auto, stanno diventando oggetto di desiderio, da collezione, un regalo che gli appassionati si fanno e che vogliono molto personalizzato“.

Beng, che nel settore delle auto di lusso e su misura è ormai un punto di riferimento internazionale, ha puntato anche sul nuovo ed emergente mercato della moto, riuscendo a far valere le proprie referenze “in un contesto che è molto chiuso”, aggiunge Bearzi, a sottolineare la determinazione imprenditoriale che è riuscita a guadagnare la prima commessa.

Saper progettare e produrre fanali per auto è stato fondamentale per sviluppare quelli per moto. “Il know how necessario è fondamentalmente lo stesso – prosegue l’imprenditore -. La difficoltà, o la scommessa, nel caso delle due ruote è riuscire a miniaturizzare la componente elettronica, che è la medesima richiesta dai fanali per auto, ma deve essere inserita in spazi molto più ridotti“.