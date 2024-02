Conclusi gli allenamenti della Nazionale svedese sullo Zoncolan.

Si sono conclusi questa mattina gli allenamenti della Nazionale svedese femminile in ritiro sullo Zoncolan. Da domenica a oggi, infatti, le campionesse di sci alpino, in preparazione delle competizioni di Coppa del mondo di Soldeu (Andorra) il 10 e 11 febbraio, hanno testato i tracciati del comprensorio e in particolare la pista “1” a loro riservata.

Giornate splendide, tracciati perfetti e ottima accoglienza hanno caratterizzato la tre giorni delle scandinave nel comprensorio, in cui le atlete hanno alternato training sulla neve, preparazione fisica e momenti di relax. La squadra svedese, che ha scelto il polo di Ravascletto-Zoncolan come quartier generale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, già a inizio gennaio si era allenata sui monti del Friuli Venezia Giulia e in questi giorni sulle piste dello Zoncolan si è vista anche la campionessa Anna Swenn Larsson. Domenica e lunedì, assieme alle discesiste svedesi, presenti anche le slalomiste e gigantiste della squadra austriaca, tra cui Katharina Truppe, oro olimpico a squadre e argento mondiale a squadre.