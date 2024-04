E’ la 28° edizione del Raduno Carnia 4×4.

In questo 2024 compie 28 anni il Raduno Carnia 4×4 Memorial Titta Concina, manifestazione che vanta una delle storie più lunghe del Friuli e che unisce sport ed ecologia. L’ambiente infatti ricopre un aspetto di primaria importanza per gli organizzatori del Fuoristrada Club Tolmezzo, tanto che l’evento ha un programma dedicato sì, ai fuoristrada e alla guida, ma anche uno specifico per ripulire l’ambiente.

Nel dettaglio, i partecipanti effettueranno un percorso lungo il quale si procede alla raccolta di eventuali rifiuti rinvenuti, dopodiché alla fine della giornata verrà redatta una classifica in base al quantitativo di materiale raccolto. La formula della manifestazione ha riscosso sempre un grande favore tra i partecipanti, provenienti dal Fvg, dall’Italia ed anche da Austria, Slovenia, Ungheria, oltre che alcuni ospiti d’eccezione, negli anni scorsi provenienti da paesi lontani, quali l’Argentina.

L’edizione numero 28 è in programma il 16 giugno con partenza da Amaro. Il percorso, che sfiorerà i 100 km di lunghezza, è adatto a tutti i 4×4 e si svilupperà con vari tracciati e piste, anche di buon impegno tecnico. Il tracciato toccherà varie località della Carnia ed è previsto il rientro ad Amaro, presso il campo sportivo, per le premiazioni. Le iscrizioni sono aperte ed esclusivamente online; i documenti sono disponibili sul sito www.motorsand4x4.com

La manifestazione gode del supporto di enti pubblici e di alcune realtà private, come Goccia di Carnia, il Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo e la Pasticceria De Marchi di Enemonzo, e Ma.Fra che distribuisce gli utili ed ecologici prodotti per la pulizia dei veicoli dopo le lunghe peripezie attraverso il percorso off road. Importante quest’anno è la collaborazione con la Onlus Protection for kids, una Fondazione che opera a livello nazionale e internazionale la cui missione principale è assistere i minori vittime di violazioni di diritti umani e reati transnazionali come la tratta di esseri umani.