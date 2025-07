Doveva sottoporsi ad un intervento, 28enne di Pinzano muore in ospedale

Mwila Kapihya aveva 28 anni: fatale un arresto cardiaco.

Doveva essere un intervento di routine, nulla che facesse presagire una tragedia. Invece, lunedì 7 luglio, Mwila Kapihya – 28 anni, conosciuto nella scena musicale come King – è morto improvvisamente all’ospedale di San Vito al Tagliamento. Ricoverato per un’operazione minore al metacarpo, il giovane avrebbe avuto un arresto cardiaco. Le cause esatte del decesso restano ancora da chiarire: l’ospedale ha disposto un’autopsia, eseguita nei giorni successivi. Il nulla osta per i funerali è arrivato solo ieri.

Mwila viveva a Pinzano al Tagliamento, dove era una figura nota e molto conosciuta, non solo per la sua musica, ma anche per la sua umanità e la capacità di creare legami sinceri. Diplomato al liceo Leopardi Majorana di Pordenone, da pochi mesi aveva iniziato una nuova avventura lavorativa. La musica, però, restava la sua più grande passione. Conosciuto nell’ambiente rap locale e non solo, King si esibiva regolarmente in serate live e jam session nello Spilimberghese e in altre zone del Friuli.

A ricordarlo sono centinaia di messaggi commossi apparsi sui social, da parte di amici, fan e artisti. I funerali di Mwila Kapihya si terranno lunedì alle 15.30 nella chiesa di Pinzano al Tagliamento. Intanto è stata avviata online una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento drammatico.