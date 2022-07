I furti a Tolmezzo.

Ladri scatenati prendono di mira negozi e bar a Tolmezzo. Numerosi furti sono avvenuti nella notte di giovedì per un bottino complessivo che ammonta a più di 5000 euro.

La prima attività ad essere stata derubata è il bar Al Cavallino dove i malviventi hanno portato via il denaro presente nella cassa durante la notte. Un secondo furto è avvenuto all’osteria al Trago dove il bottino è stato di circa 600 euro.

Porta forzata e circa 1500 euro sottratti invece da un negozio di intimo di via Ermacora. L’ultimo furto è avvenuto nella pizzeria Pizza Special di viale Moro dove i ladri hanno sottratto tutto il denaro presente in cassa e nei borsellini dei fattorini per un ammontare di circa 900 euro.

In tutti i casi a fare la scoperta dell’accaduto sono stati i proprietari delle attività la mattina seguente dopo aver trovando la porta del proprio negozio forzata o vetri rotti. Questi ultimi hanno poi segnalato l’accaduto a polizia e carabinieri che dopo aver effettuato i rilievi ora stanno indagando per cercare di identificare i responsabili.