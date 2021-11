Soccorso l’assessore Mizzaro di Tolmezzo.

Ad un tratto l’hanno visto pallido. Come se facesse fatica a respirare. Ed è a quel punto che il consigliere comunale Alessandro Benzoni ha capito che bisognava intervenire. Ha richiamato l’attenzione dei presenti nell’aula del Consiglio comunale, che era in svolgimento questo pomeriggio a Tolmezzo, e si è precipitato a prestare soccorso al collega di lista e assessore al Bilancio Michele Mizzaro.

Non stava per nulla bene Mizzaro, si vedeva. Colpito da un improvviso malore. Così in poco tempo, verso le 17, davanti all’Aula consiliare è arrivata l’ambulanza del 118, che ha portato l’assessore al pronto soccorso cittadino. Qui è stato tenuto in osservazione fino a sera, anche se le sue condizioni non sono apparse gravi. Il Consiglio comunale è stato nel frattempo sospeso e sarà riconvocato nei prossimi giorni.

(Visited 1 times, 1 visits today)