L’operazione dei carabinieri di Campoformido.

I carabinieri della Stazione di Campoformido, a conclusione di un’attività investigativa volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 26enne residente in Sedegliano, con precedenti di polizia. L’indagine ha avuto inizio nei primi giorni del mese di novembre 2021, allorquando i carabinieri avevano individuato la presenza di alcune piante di marijuana in una località agreste a ridosso dell’abitato di Basiliano.

I carabinieri hanno intrapreso un’attività di osservazione del sito, che ha portato a individuare, nell’uomo arrestato, la persona che si prendeva cura delle piante e che aveva precedentemente provveduto a tagliarne alcune, una volta giunte a maturazione. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 chilogrammi di marijuana, dallo stesso coltivata nell’appezzamento di terreno localizzato, di una macchina confezionatrice sottovuoto e di euro 500 in contanti, ritenuti provento derivante dallo spaccio. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Trieste a disposizione dell’autorità giudiziaria.

