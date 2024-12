Si sente male a 50 metri dalla cima, soccorso escursionista di 39 anni

L’uomo ha accusato un malore sul Monte Strabut.

Tra le 12 e le 13.30 la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza, all’elisoccorso regionale e all’ambulanza, è stata attivata dalla Sores su chiamata al Nue112 da parte di due escursionisti uno dei quali aveva accusato un malore; i due si trovavano a 50 metri dalla cima del Monte Strabut dove la persona in difficoltà, un uomo del 1985 originario del tolmezzino ma residente in altra regione, si è sentito male.

I due avevano percorso la cosiddetta direttissima al Monte Strabut, la cima che domina Tolmezzo e si sono fermati sotto le antenne, 50 metri sotto la vetta. Mentre le squadre di terra si sono portate con quattro tecnici in elibase, l’elisoccorso si è diretto sulla cima dove ha sbarcato al verricello il tecnico di elisoccorso che ha recuperato il richiedente con il triangolo di evacuazione. La persona è stata consegnata in elibase all’ambulanza. La Guardia di Finanza nel frattempo si è portata con il mezzo fuoristrada verso la cima lungo la pista forestale per andare incontro al compagno.