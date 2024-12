Sostenibilità e solidarietà: arrivano dal Friuli le maglie del Coro dello Zecchino d’Oro

Il coro dello Zecchino d’Oro indossa maglie di un marchio udinese.

Un anno speciale si chiude per AlgoNatural, azienda friulana che promuove la moda ecosostenibile: dopo l’apertura di un secondo negozio a Udine in via Manin, AlgoNatural ha rafforzato la collaborazione con lo Zecchino d’Oro, la storica trasmissione per bambini organizzata dalla Comunità Francescana dall’Antoniano di Bologna.

L’azienda udinese, infatti, ha fornito al Coro dell’Antoniano le magliette bianche in cotone biologico indossate dalle ragazze e ragazzi che da sempre accompagnano i giovani cantanti che si esibiscono allo “Zecchino d’oro”.

“Siamo molto orgogliosi di aver avviato questa collaborazione con l’Antoniano – dichiara Marisol Cifuentes, amministratrice di AlgoNatural – perché rafforza l’impegno comune per la sostenibilità e l’etica“.

Dal canto suo, il direttore dell’Antoniano, Fra Gianpolo ha voluto ringraziare AlgoNatural per “aver camminato al nostro fianco in questi anni, sposando con le loro T-Shirt in cotone biologico, l’allegria dei bimbi del Piccolo Coro e dello Zecchino d’Oro seguendo i valori della sostenibilità e dell’ecologia che teniamo molto a cuore”.

La collaborazione con lo Zecchino D’Oro è una delle più significative, fra le molte avviate nel tempo da AlgoNatural che da sempre porta avanti la propria attività con grande attenzione agli altri e sensibilità etica.

In tempi recenti, infatti, l’azienda udinese di moda naturale ha anche partecipato al progetto “Dom” promosso dall’Assessorato ai servizi sociali della Regione Veneto che, attraverso il Gruppo Coges Don Milani, ha distribuito alle persone a forte disagio sociale prodotti AlgoNatural in cotone biologico e con processi di recupero della plastica certificati Grs.

Inoltre, l’azienda guidata da Marisol Cifuentes, da diverso tempo collabora con la sartoria sociale della Caritas di Udine per fornire occasioni di lavoro e reinserimento sociale attraverso la realizzazione di prodotti di abbigliamento e per la casa, in parte derivati anche dal recupero di jeans usati. “L’attenzione alle persone, oltre che all’ambiente, è uno dei pilastri della sostenibilità e della nostra attività imprenditoriale – conclude Marisol Cifuentes-, perché senza etica e senza solidarietà, la sostenibilità rischia di essere solo una forma commerciale di greenwashing”.