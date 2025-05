Taglio del nastro a Tolmezzo: apre un nuovo supermercato da mille metri quadrati

Nuovo supermercato Aldi a Tolmezzo.

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, ha inaugurato oggi, giovedì 8 maggio, un nuovo supermercato a Tolmezzo in via Val di Gorto 44 alla presenza del sindaco Roberto Vicentini.

Il punto vendita si estende su una superficie di 1.073 m2 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00. A disposizione dei clienti anche 92 posti auto gratuiti, di cui 6 riservati ai disabili e 4 dedicati alle donne in attesa o ai neogenitori. Il negozio è, inoltre, dotato di un impianto fotovoltaico della portata di 81,45 kWp.

Il negozio offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart”, grazie a un assortimento compatto e completo organizzato in modo efficace e intuitivo che permette ai clienti di fare la spesa rapidamente e con semplicità. La soddisfazione dei clienti nei confronti di questa esperienza d’acquisto è stata riconosciuta per il quarto anno consecutivo dall’indagine pubblicata a gennaio 2025 su Altroconsumo Inchieste, che riconferma ALDI “Discount preferito dai consumatori”.

Le opere realizzate nell’area.

In occasione della nuova apertura ALDI, sono state realizzate una serie di opere nell’area circostante, rendendola ancora più funzionale e accessibile. Per migliorare la viabilità, è stato creato un comodo accesso all’area commerciale su Via Val di Gorto 44 con la possibilità di svoltare sia a sinistra che a destra, facilitando, quindi, il flusso di traffico. In corrispondenza del punto vendita è stata, inoltre, realizzata una pista ciclabile lungo via del Tagliamento, fino a costeggiare la SS52 Carnica, offrendo un collegamento sicuro e pratico per i ciclisti. Infine, è stata sviluppata un’ampia area verde di quartiere sul retro dei fabbricati, che arricchisce l’ambiente circostante, offrendo uno spazio di relax e svago per i residenti e i visitatori.

Per festeggiare l’inaugurazione, ALDI propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza della propria offerta.

Il “PREZZO ALDI” rappresenta una garanzia di qualità Made in Italy al giusto prezzo, espressa attraverso una virtuosa selezione di prodotti composta da circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche. Il tutto, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla stretta collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.

La nuova apertura a Tolmezzo consolida la presenza di ALDI nel Nord Italia, portando a quota 16 i negozi in Friuli-Venezia Giulia. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 9 nuove opportunità lavorative per un totale di 215 collaboratori nella regione, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.