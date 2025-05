Croce Rossa FVG: aiutate oltre 2.800 famiglie, richieste di aiuto in aumento del 30%

I dati nella Giornata mondiale della Croce Rossa.

Sono 2.773 i volontari della Croce Rossa Italiana attualmente attivi in Friuli Venezia Giulia. Un esercito silenzioso che, tra il 1° gennaio 2024 e la fine di marzo 2025, ha percorso ben 3.671.895 chilometri per i soli servizi sanitari nella regione, realizzato 648.449 ore di attività, e portato a termine 81.331 trasporti e assistenze.

I numeri sono stati diffusi oggi a Trieste, durante la conferenza stampa organizzata in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che coincide con l’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant. E proprio in occasione della ricorrenza, la bandiera della Croce Rossa Italiana è stata esposta sulla facciata del Palazzo del Consiglio regionale per celebrare e onorare l’impegno dei volontari in ogni parte del mondo e ricordare l’importanza di un’azione umanitaria svolta quotidianamente al fianco delle persone più vulnerabili.

Le attività di aiuto sociale.

Significativo anche l’impegno sul fronte sociale. In poco più di un anno, i volontari della CRI FVG hanno effettuato 634 interventi a sostegno di persone senza fissa dimora, aiutato 2.808 famiglie in difficoltà, distribuito 16.410 pasti caldi e 28.045 borse della spesa. L’aumento delle richieste in ambito sociale è stato quantificato in +30% rispetto al periodo precedente, segno di un bisogno crescente di sostegno tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

Non è mancata l’operatività fuori regione: quattro volontari sono stati impegnati nel centro migranti di Lampedusa e sette in supporto alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

“Oggi non è solo una giornata celebrativa – ha dichiarato Ariella Testa, presidente regionale della Croce Rossa – ma un’occasione per ricordare che il nostro motto “siamo ovunque per chiunque” è un impegno concreto, quotidiano e continuo”. Il vicepresidente Giovanni Antonaglia ha invece sottolineato l’importanza della formazione costante e dei tirocini che accompagnano ogni anno nuovi volontari nel loro percorso operativo. Un tributo corale, infine, alla dedizione e all’umanità di chi, ogni giorno, sceglie di mettersi al servizio degli altri.