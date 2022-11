Esplosione a Tolmezzo, per fortuna senza feriti

Un botto improvviso e momenti di paura oggi a Tolmezzo, a causa di un’esplosione in via Torre Picotta, nel primo pomeriggio.

Stando alle prime ricostruzioni, l’esplosione si è innescata durante i lavori di bonifica di un serbatoio di gpl, all’esterno del distributore di benzina. La detonazione ha provocato danni ad un magazzino adiacente che, per fortuna, era vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Tolmezzo, nonché, in via precauzionale, un’ambulanza che per fortuna non si è poi rivelata necessaria dato che nessuna persona è rimasta ferita.