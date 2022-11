La diffusione dei tumori in Fvg

Secondo gli esperti, ci sono due tumori che in Fvg hanno una incidenza decisamente più alta della media italiana: si tratta di quelli alla testa e al collo. Si tratta, cioè, delle neoplasie che nascono nel cavo orale, faringe, laringe, naso, ghiandole salivari e cute del viso e del collo

Il numero di questi tumori diagnosticati ogni anno nella nostra regione è di circa 350 nuovi casi all’anno, con un’incidenza di 29 casi ogni 100.000 abitanti contro i 16 casi ogni 100.000 abitanti della media nazionale. Questo vuol dire che in Friuli Venezia Giulia la possibilità di sviluppare un tumore testa e collo è quasi il doppio rispetto alla media nazionale.

La clinica otorinolaringoiatrica di Trieste diretta dal professore Giancarlo Tirelli tratta tutte queste patologie operando circa 270 pazienti all’anno affetti da tumori della testa e collo. In particolare gli sforzi del gruppo di Trieste si concentrano sulla battaglia contro il cancro orale. Nonostante con la pandemia ci sia stata una tendenza nazionale alla diminuzione di interventi per questo tumore, a Trieste i casi trattati sono addirittura aumentati.

Questi sforzi si rispecchiano in un significativo aumento delle sopravvivenze che a Trieste sono passate negli ultimi 10 anni dal 68 al 77 per cento. Numeri significativi se si pensa che globalmente la sopravvivenza è appena del 50 per cento. L’arma più importante è rappresentata dalla diagnosi precoce. Solo approcciando il tumore quando è in stadio iniziale il paziente potrà essere sottoposto a interventi meno demolitivi e potrà evitare il trattamento radioterapico.