La visita della delegazione Fdi nel carcere di Tolmezzo.

Personale insufficiente, in tutti i comparti, e assenza di un comandante effettivo. Sono due tra i problemi più sostanziali che affliggono il carcere di Tolmezzo. È quanto emerso negli scorsi giorni durante una visita nella struttura da parte di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. A fare gli onori di casa è stata Irene Iannucci, direttrice della Casa circondariale, che ha ricevuto Walter Rizzetto, coordinatore regionale di FdI, assieme a Laura Tosoni, referente provinciale per la Carnia, e al segretario del circolo tolmezzino Lorenzo Marchese.

Iannucci ha spiegato come è stata affrontata la delicata questione della gestione della pandemia nonostante i numerosi casi di positività tra i detenuti e il personale, della necessità di mediazione tra le esigenze di contatto tra i detenuti e i loro famigliari e le restrittive misure di sicurezza sanitaria. Ma, soprattutto è stato discusso il grave problema della mancanza di personale, che coinvolge tutti i settori, da quello amministrativo-contabile a quello dirigenziale, con la significativa assenza di un comandante di reparto effettivo, poiché per ora, il ruolo è ricoperto per due giorni alla settimana, in missione, dal comandante del carcere di Pordenone. La stessa direttrice, effettiva a Tolmezzo, deve operare quale direttore supplente anche a Pordenone. Nonostante la carenza di personale nei vari ruoli, tutti i compiti istituzionali previsti sono sempre stati, e continuano ad essere, garantiti dalla competenza e professionalità del personale, compresa l’assistenza sanitaria in collaborazione con l’Asufc.

Il parlamentare di FdI e i rappresentati locali hanno visitato la struttura accompagnati dal il vice sovrintendente Daniele Policci che ha fatto vedere le diverse aree dell’istituto, i reparti detentivi, l’area sanitaria, le aree dedicate allo studio e allo svago. Rizzetto si è offerto di portare le istanze della direttrice nelle opportune sedi e ha promesso di ritornare per un confronto con gli operatori penitenziari ed i loro rappresentanti sindacali per ascoltare anche le loro esigenze.

Il consigliere comunale Marioantonio Zamolo, evidenzia che il carcere di Tolmezzo inizialmente accolto quale necessario contrappeso al mantenimento del tribunale di Tolmezzo “ora, con un numero di dipendenti di 167 unità, rappresenta uno degli elementi strutturali per la tenuta anche demografica del nostro territorio e del comune di Tolmezzo”. Come già successo in precedenza per i problemi legati alla Pigna Envelops e alla Magneti Marelli, Fratelli d’Italia si schiera ancora dalla parte dei lavoratori, con uno sguardo alle problematiche della locale casa circondariale, realtà ormai consolidata e parte integrante del tessuto sociale del territorio carnico.

