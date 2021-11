Il sequestro di 5 scuolabus a Codroipo.

Ancora guai per la Tundo Spa, la ditta pugliese vincitrice della gara d’appalto per il trasporto scolastico in Friuli Venezia Giulia.

Dopo il recente sequestro di alcuni scuolabus nella Destra Tagliamento, oggi è toccato a ulteriori 5 mezzi: è accaduto a Codroipo. La motivazione è analoga: anche in questo caso sono stati trovati senza assicurazione e con la revisione non valida.

A scoprire le irregolarità, durante un’ispezione, è stata la polizia locale.

