Opposizione in Consiglio regionale chiede chiarimenti su Rsa Tolmezzo.

“Chiediamo all’assessore Riccardi di rendere nota la situazione del personale infermieristico dell’Rsa di Tolmezzo”.

La domanda arriva dalla consigliera regionale Simona Liguori della Lista Cittadini, auspicando informazioni “su quanto sta accadendo nella Residenza sanitaria assistenziale di Tolmezzo“.

L’esponente civica chiede anche che, “nel caso in cui venissero confermate le criticità relative alla carenza di infermieri”, vengano indicate “quali siano le soluzioni individuate per mantenere la completa operatività della struttura”.

