Scuolabus e servizio di pre e post accoglienza: aperte le iscrizioni nella Conca Tolmezzina

Iscrizioni per lo scuolabus a Tolmezzo e nei Comuni vicini.

Sono aperte le iscrizioni ai servizi scuolabus e pre e post accoglienza 2024/2025 per le scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Per quanto riguarda il trasporto scolastico la domanda va presentata entro le 14.00 di mercoledì 4 settembre per Tolmezzo ed entro le 14.00 di venerdì 6 settembre per i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Scadenza uguale per tutti, invece, al servizio di pre e post accoglienza la cui domanda va inviata entro lunedì 9 settembre 2024.

Per entrambi i servizi le domande vanno inviate in modalità telematica tramite i link presenti sul sito internet di ciascun Comune. La procedura richiede un’autenticazione attraverso SPID – Sistema pubblico di identità digitale, CIE – Carta d’identità elettronica o CRS – Carta Regionale dei Servizi.

Assistenza e chiarimenti per la compilazione vengono forniti dall’Ufficio Istruzione della Gestione Associata (0433 487967 – 0433 487977). Il link alla pagina per l’inoltro delle domande, informazioni relative ai servizi, orari ed eventuali tariffe sono disponibili nelle notizie dedicate pubblicate nelle homepage dei siti internet dei rispettivi Comuni (www.comune.tolmezzo.ud.it; www.comune.amaro.ud.it; www.comune.cavazzocarnico.ud.it; www.comune.verzegnis.ud.it) e disponibili anche presso gli Sportelli del Cittadino.