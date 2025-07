Udine, ancora droga e degrado sulla scalinata di via della Cernaia

Il consigliere comunale Loris Michelini presenta un’interrogazione sulla scalinata di via della Cernaia

Una scalinata “abbandonata” a Udine, invasa da sporcizia, vegetazione incontrollata e frequentata da persone che, secondo i residenti, ne farebbero un uso improprio, compreso il consumo di sostanze stupefacenti. È questo il quadro preoccupante denunciato dal consigliere comunale Loris Michelini (Identità Civica) in una formale interrogazione rivolta al sindaco di Udine.

Il luogo in questione è la scalinata a due rampe situata sotto il Cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato, che collega via della Cernaia con il cavalcavia stesso. Un’area oggi interdetta al passaggio con barriere mobili, ma che continua a essere oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per lo stato di degrado e per la presunta presenza di soggetti dediti a comportamenti illeciti.

Il consigliere segnala anche la presenza abituale di persone che, secondo quanto riferito dai residenti della zona, si ritroverebbero all’interno della scalinata – oggi interdetta al passaggio con barriere mobili – per consumare sostanze stupefacenti o compiere altre attività sospette. Una situazione che, scrive Michelini, contrasta apertamente con gli obiettivi dichiarati dall’attuale Amministrazione comunale, che ha messo tra le sue priorità il decoro urbano come elemento centrale per garantire una Udine più sicura e attrattiva per il turismo.

Nell’interrogazione, Michelini chiede al sindaco se sia effettivamente a conoscenza dello stato in cui versa la scalinata e se ritenga compatibile questa situazione con l’idea di decoro urbano promossa dalla Giunta. Domanda inoltre se l’Amministrazione intenda intervenire con una pulizia straordinaria dell’area, ripristinando un controllo sistematico e affidando a chi di competenza il compito di monitorare regolarmente quella zona per impedirne un uso illecito.