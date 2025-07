Il Friuli protagonista della puntata di Signori si parte su LA7.

Il Friuli-Venezia Giulia sarà protagonista della seconda puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il nuovo programma televisivo realizzato da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’appuntamento è per domenica 6 luglio alle ore 11:45 su LA7.



Il programma è un affascinante racconto su rotaie che attraversa il cuore della regione, tra borghi senza tempo, paesaggi incantati e storie di coraggio e rinascita. Un’occasione preziosa per scoprire una regione autentica, fatta di comunità radicate, natura e tradizioni che resistono al tempo. Alla conduzione la Giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria dell’Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, che guideranno i telespettatori sui binari d’Italia.

Il viaggio sui treni storici.

Il viaggio sulle antiche carrozze prende il via dall’elegante e dinamica Pordenone definita “la città dipinta”, dove il centro storico si trasforma in una galleria a cielo aperto, tra affreschi cinquecenteschi, lunghi portici e architetture nobiliari. Da lì, si giunge a Sacile, raffinata cittadina sospesa tra terra e acqua, attraversata dal fiume Livenza e punteggiata da caratteristici ponti in pietra e romantici scorci. Il treno attraversa paesaggi sempre più verdi, immergendosi nella campagna friulana, fino a raggiungere il suggestivo Lago di Cornino, dove la natura è protagonista con acque turchesi, grifoni in volo e silenziosi sentieri. Una breve sosta nella stazione di Forgaria, precede l’arrivo a Gemona del Friuli, simbolo della resilienza dopo il sisma del 1976, esempio concreto di ricostruzione e memoria condivisa.

All’interno della puntata spazio anche all’esperienza dell’impresa ferroviaria Ma Group, con il Direttore Generale, Gianpaolo Pranzetti che racconta ai telespettatori curiosità e aneddoti sul restauro dei fascinosi treni d’epoca protagonisti della puntata.



A rendere ancora più evocativo il viaggio è la colonna sonora scelta per il programma: “La lontananza” di Domenico Modugno, autore della musica e del testo insieme a Enrica Bonaccorti. Un brano iconico che racconta il senso dell’attesa, del viaggio e dell’amore che attraversa tempo e distanza e che si coniuga magistralmente con un programma destinato a chi ama viaggiare, con lo sguardo curioso e attento alla bellezza, alla memoria e alla cultura dei luoghi.

La seconda puntata di SIGNORI SI PARTE- Treni storici in giro per l’Italia, diventa così come un invito a lasciarsi sorprendere da una terra accogliente, capace di emozionare e di raccontarsi in tutta la sua ricchezza, attraverso i finestrini di uno storico treno che unisce passato e futuro.