L’incidente intorno alle 18 a Cavazzo Carnico.

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18 a Cavazzo Carnico, lungo la Strada Regionale 512 all’altezza dell’incrocio con via 4 Novembre.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’automobile e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è caduto rovinosamente a terra. Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario del Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria), che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che hanno coadiuvato i soccorritori, e si sono poi occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della carreggiata.

I carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso e per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto, ancora in fase di accertamento.