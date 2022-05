La solidarietà di Tolmezzo dopo il furto dei computer alla scuola elementare

Donati 4 computer alla scuola elementare.

La comunità di Tolmezzo si rivela ancora una volta compatta ed unita in quanto a solidarietà. Sono stati infatti acquistati, grazie ad una raccolta fondi, quattro PC per la scuola elementare “P.D.M.Turoldo” di Tolmezzo, che a fine aprile, aveva subito il furto di 6 computer.

Una delle maestre, dopo il vile gesto, aveva affidato il suo sfogo ai social. Da qui, è partita un’incredibile gara di solidarietà: 4 attività locali, in una sola settimana, sono riuscite a racimolare ben 1.270 euro, tramite una raccolta fondi. I benefattori, è proprio il caso di dirlo, fanno tutti parti della comunità locale: la cartoleria ‘Cartogiovane’, il panificio ‘Manin’, il negozio Office Point, ed il bar Manzoni.

È stato proprio il titolare del bar Manzoni che, ieri mattina in rappresentanza di tutti gli altri esercenti, si è recato nella scuola di via Monte Festa , per consegnare i computer. Gli alunni e le maestre, evidentemente commossi e felici per la solidarietà dimostrata, hanno regalato dipinti e cantato delle canzoni per ringraziare la comunità della solidarietà ricevuta.

