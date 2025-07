Stanziati altri 20mila euro per il presidio della polizia locale in Borgo Stazione.

Nel corso dell’ultima riunione di giunta comunale, l’amministrazione ha provveduto allo stanziamento di ulteriori risorse per coprire il potenziamento del presidio di Polizia Locale in orario serale in Borgo Stazione, anche andando incontro alle richieste degli agenti impegnati a garantire, in sinergia con le forze di polizia statali, la sicurezza nel quartiere delle Magnolie.

Si tratta di uno stanziamento di risorse – 20 mila euro aggiuntivi rispetto ai 40 mila già stanziati – già previsto dall’amministrazione e concretizzato oggi con l’obiettivo di garantire un servizio potenziato rispetto allo scorso anno, con più servizi in risposta alle esigenze emerse dal tavolo di collaborazione interforze con prefettura e questura e per assicurare una presenza più efficace e continuativa della Polizia Locale nella fascia oraria serale da maggio a ottobre.

“Il potenziamento del presidio in borgo stazione è un servizio che si sta rivelando utile e già lo scorso anno ha dato risultati positivi”, ha commentato l’Assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano. “Come Comune mettiamo a disposizione le nostre risorse al lavoro interforze sul tema della sicurezza con Prefettura e Questura. Il lavoro degli agenti è un lavoro importante e, come già previsto, sarà coperto con fondi dedicati”, chiarisce l’Assessora, che entra nel merito anche delle eventuali perplessità relative all’impiego degli agenti nell’ambito del progetto: “Il presidio serale estivo di Borgo Stazione non ha mai comportato alcuna rimodulazione o modifica delle ferie degli agenti, che rimangono confermate come concordato e fissato all’inizio dell’anno, poiché i turni tengono naturalmente conto del personale presente”.