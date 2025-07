Il camion è stato rimosso con la gru. L’autostrada riaperta alle 18 e 40.

Si sono concluse le operazioni di rimozione del camion che si è rovesciato sulla carreggiata direzione Venezia dell’autostrada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, occupando tutte e tre le corsie di marcia.

Aggiornamento 18:40

È stato riaperto alle 18,40 circa il tratto autostradale della A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia dove si era verificato un incidente. Il mezzo pesante è stato rimosso dalla carreggiata. Attualmente ci sono rallentamenti nel tratto in fase di risoluzione.



Aggiornamento 17:48

L’autoarticolato è stato raddrizzato grazie all’utilizzo di una gru. Questo ha permesso di far circolare nuovamente quel traffico che era rimasto precedentemente imbottigliato. Anche la coda nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana è in diminuzione (dai 7 ai 4 attuali).