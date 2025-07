Cade per diversi metri a Forca di Lanza, soccorso un 70enne

L’uomo è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Udine.

Tra le 15.30 e le 16.30 circa la stazione di Forni Avoltri è stata attivata da Sores assieme all’elisoccorso su chiamata al Nue112 dove si riportavano informazioni su un uomo di circa settant’anni caduto per “una sessantina di metri” ad una quota intorno ai 1800-1900 metri nella zona di Paularo, a Forca di Lanza, a est del Monte Zermula.

L’elicottero dell’elisoccorso FVG era impegnato, pertanto sul posto è stato richiesto quello di Pieve di Cadore con equipaggio medico a bordo e tecnico di elisoccorso. I soccorritori della stazione di Forni Avoltri hanno fatto campo base a Passo Cason di Lanza, dove uno dei componenti della comitiva di cui faceva parte anche l’infortunato era sceso per telefonare. Alla forcella di Lanza infatti e in gran parte della zona, non c’è copertura telefonica.

Il ferito è stato recuperato dall’equipaggio e portato all’ospedale di Udine in serie condizioni. Della comitiva facevano parte dei giovani, accompagnati da alcuni adulti.