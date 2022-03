Una studentessa di Tolmezzo vince le Olimpiadi delle Neuroscienze in Fvg

Eva Covassi, studentessa all’ultimo anno presso il liceo Paschini-Linussio di Tolmezzo, si è classificata al primo posto delle gare regionali delle Olimpiadi delle Neuroscienze, tenutesi il 18 marzo a Trieste. Un insieme variegato di prove, tutte riguardanti la biologia del cervello, la memoria, le emozioni, l’invecchiamento, il sonno, e molti altri aspetti di questa disciplina.

Alla competizione hanno partecipato 32 tra studenti e studentesse, provenienti da 10 istituti della regione. Insieme al primo posto, Eva conquista la possibilità di rappresentare il Friuli Venezia Giulia alle fasi nazionali della competizione, che si terranno a Napoli il 9 e il 10 maggio 2022. Chi vincerà a livello nazionale, rappresenterà poi l’Italia nelle gare internazionali.

Queste gare, che rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee (IBB), hanno lo scopo di avvicinare i giovani tra i 13 e i 19 anni al mondo delle neuroscienze, un campo in crescita che ha portato negli ultim anni a delle importanti innovazioni e scoperte in ambito scientifico.

Oltre alla soddisfazione della vittoria, Eva Covassi ha ricevuto oggi anche le congratulazioni del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che si è complimentato per la vittoria rimandando l’appuntamento alle gare nazionali di maggio. Un in bocca al lupo arriva anche dal liceo Paschini-Linussio che Eva frequenta e che le ha augurato buona fortuna per le prossime competizioni.

