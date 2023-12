Il progetto Fiumi d’Autunno fa tappa sul torrente But.

Il progetto Fiumi d’Autunno dell’associazione Fare Verde Fvg fa tappa a Tolmezzo, dove il 16 e il 18 dicembre i volontari e cento studenti dell’Istituto Paschini Linussio scenderanno in campo per ripulire dai rifiuti il torrente But.

L’iniziativa è tesa a sensibilizzare i giovani e l’opinione pubblica su un corretto rapporto con la natura ad iniziare dai fiumi del proprio territorio, spesso abbandonati tra rifiuti, ramaglie trasportate dalle piene e rovi, creando varie situazioni di pericolo anche per possibili esondazioni in alcuni punti critici.

“Fiumi d’Autunno” prevede prima una lezione in aula, sull’impatto della plastica e dei rifiuti abbandonati nei greti dei fiumi ed in mare, sia nel mondo che in Fvg, e successivamente, dalle ore 10.45 circa, un’azione di pulizia sul greto del corso d’acqua, nei pressi dell’Ospedale, tesa a contrastare l’abbandono di rifiuti.

All’iniziativa interverranno il Commissario Regionale di Fare Verde FVG, Francesco Greco, l’Assessore all’Agricoltura e Foreste di Tomezzo, Mariantonio Zamolo, e la Consigliera Comunale agli Eventi, Laura Tosoni.

Nella nostra regione, la campagna sta coinvolgendo, in totale, circa 700 studenti di IC ed ISIS aderenti, che, dopo un incontro di formazione con i volontari, opereranno lungo i greti dei fiumi Tagliamento, But, Ledra, Torre, Chiarò, Natisone, Judrio e Isonzo, con il patrocinio dei vari Comuni coinvolti.