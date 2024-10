Tolmezzo Carnia, gran gol di Toso: con il Kras finisce 1 a 1

La partita del Tolmezzo contro il Kras in Eccellenza.

Quarto pareggio stagionale per il Tolmezzo Carnia che nella combattuta sfida contro il roccioso Kras, riesce a recuperare lo svantaggio patito dopo la rete dei carsolini a firma Grudina. I padroni di casa erano partiti alla grande, centrando una traversa con Motta dopo tre minuti.

L’attaccante ci riprova al 12’ spedendo alto di poco. I carnici tornano all’assalto nel finale con Garbero che vede in area Coradazzi, il quale però non trova il tocco vincente e al 43′ in particolare quando la conclusione a botta sicura di Garbero, assistito da Motta, viene deviata sul fondo da un difensore.

Nella ripresa il Kras trova nuovo slancio, al 15’ Badzim chiama in causa Cristofoli che alza sulla traversa, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Lombardi, stacca di testa Grudina che insacca. I biancorossi avrebbero poi il pallone del raddoppio ma Grudina cerca il pallonetto sotto porta, con la sfera che non centra lo specchio.

Alla mezz’ora Motta al volo spedisce fuori di poco, quindi al 78’ il pareggio con un gran tiro di prima dalla distanza di Toso, su passaggio di Curumi. Ultimo acuto del Tolmezzo al 90’ ma il colpo di testa di Sabidussi finisce sul fondo. Per i rossoazzurri prossimo impegno in trasferta, sabato a Casarsa.

ECCELLENZA FVG – 7^ GIORNATA

TOLMEZZO – KRAS 1-1

GOL: 60′ Grudina, 78′ Toso

TOLMEZZO: Cristofoli, Nait (13’st Curumi), Cucchiaro, Micelli (20’st Nagostinis), Rovere, Persello, Toso, Fabris (35’st G.Faleschini), Coradazzi (7’st Plozner), Motta (35’st Sabidussi), Garbero. All. Serini

KRAS REPEN: Umari, De Lutti, Badzim, Rajcevic, Dukic, Grudina, Perhavec, Gotter (20’st Pertot) Velikonja (20’st Pitacco), Kuraj (1’st Catera), Lombardi (39’st Solaja). All. Knezevic

ARBITRO: Garraoui di Pordenone (kalbhenn-Pignatale)

NOTE: Ammonito Rovere, Perhavec, De Lutti, Nagostinis, G.Faleschini, Grudina, Pertot