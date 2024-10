La Festa della Zucca a Cjase Cocel di Fagagna.

Domenica 20 ottobre a Fagagna c’è la Festa della Zucca, con tante attività per le famiglie e soprattutto per i più piccoli. L’evento è organizzato dall’Ecomuseo Il Cavalîr e andrà in scena negli accoglienti spazi del Museo di Cjase Cocèl, come da tradizione.

L’apertura del museo è prevista per le 14 e alle 14.30 si darà il via all’attività di intaglio delle zucche nel cortile. Sono in programma anche il Laboratorio “Fiorintesta” con Michela Bratta e le visite guidate al museo e alla mostra di Pinocchio che ancora anima le sale. Sempre alle 14.30 parte anche il concorso “Quanto pesa questa zucca”.

Alle 16 è in programma lo spettacolo di magia con il mago Robert Rounder e a seguire le premiazioni ai vincitori del concorso. Per informazioni 0432.801887, cjasecocel@gmail.com o ilcavalir@gmail.com. In caso di maltempo la Festa non avrà luogo. La manifestazione è organizzata con il supporto della Comunità collinare del Friuli e il patrocinio del Comune di Fagagna.