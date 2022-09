Lavori a Tolmezzo, chiude l’ufficio postale

Lavori all’ufficio postale di Tolmezzo.

Poste Italiane comunica che da lunedì 26 a giovedì 29 settembre l’Ufficio Postale di Tolmezzo di via Carnia Libera 1944 39, sarà interessato da lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio postale di Terzo di Tolmezzo, sito in via Baracca 63, che per l’occasione sarà aperto dal lunedì 26 a giovedì 29 settembre, dalle 8.20 alle 19.05. L’Ufficio Postale di Tolmezzo riaprirà venerdì 30 settembre.